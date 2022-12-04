Макрон назвал "капитуляционными" заявления Ле Пен о нехватке во Франции оружия после помощи Украине

Цитата

"Как главнокомандующий вооруженными силами Франции могу вас заверить, что всякий раз, когда мы что-то доставляем, то делаем это, сохраняя все наши оборонные способности для нашей земли, наших критически важных объектов и наших граждан", - заявил он.

Макрон добавил: "Если бы мы не доставили гаубицы Caesar, украинцы бы потеряли территорию. Я хочу, чтобы наши сограждане знали, что деньги, которые мы тратим, идут на защиту наших ценностей и нашей свободы".

Детали

По словам президента Франции, Ле Пен с начала полномасштабного вторжения рф в Украину ведет "капитуляционный дискурс", потому что является "другом россии и врагом НАТО". Он добавил, что если бы французы выбрали ее президентом на выборах этого года, состоялась бы "маргинализация Франции, а Украина, в свою очередь, имела бы меньше шансов сопротивляться".

Контекст

23 ноября в одном из интервью Марин Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить поставки Украине гаубиц Caesar.

Тогда она сказала: "Помогать Украине, насколько мы можем, - это почетно, но мы не можем делать это за счет собственной безопасности, безопасности нашего собственного народа".

Напомним

В конце ноября Франция передала Украине два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.

Франция поставила Украине 18 мощных самоходных гаубиц, и запланированы дальнейшие поставки оружия.