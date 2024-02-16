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Майже 300 млн грн збитків: генеральному директору "Київавтодор" повідомлено підозру

Майже 300 млн грн збитків: генеральному директору "Київавтодор" повідомлено підозру

Київ • УНН

 • 104380 перегляди

Генеральному директору КК "Київавтодор" та колишньому керівнику одного з комунальних підприємств Києва повідомлено про підозру у завданні збитків на суму майже 300 млн грн через незаконне захоронення відходів на земельних ділянках, призначених для складування снігу.

Генеральному директору "Київавтодор" та ексначальнику одного з експлуатаційних управлінь столиці повідомлено підозру, у завданні збитків на майже 300 млн грн. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.

Деталі

Протягом 2022-2023 років службові особи КП "ШЕУ Солом’янського району міста Києва" за вказівкою свого керівника звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу зібраного на вулицях м. Київ.

Своєю чергою керівник "Київавтодору" допустив здійснення підконтрольним підприємством дій, які призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами шкідливими для людей та довкілля.

В ході огляду земельної ділянки виявлено металобрухт, тверді побутові відходи, пластик відходи автомобільного транспорту.

Нагадаємо

Колишньому заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" повідомлено про підозру у розтраті понад 519 млн грн, призначених для ексолігарха Костянтина Жеваго.

Ольга Розгон

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