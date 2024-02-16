Почти 300 млн грн убытков: генеральному директору "Киевавтодор" сообщено подозрение
Киев • УНН
Генеральному директору КК "Киевавтодор" и бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий Киева сообщено о подозрении в нанесении ущерба на сумму почти 300 млн грн из-за незаконного захоронения отходов на земельных участках, предназначенных для складирования снега.
Генеральному директору "Киевавтодор" и экс-начальнику одного из эксплуатационных управлений столицы сообщено подозрение в нанесении ущерба на почти 300 млн грн. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.
Детали
В течение 2022-2023 годов должностные лица КП "ДЭУ Соломенского района города Киева" по указанию своего руководителя свозили отходы различного типа на земельный участок, который предназначался исключительно для накопления снега собранного на улицах г. Киев.
В свою очередь руководитель "Киевавтодора" допустил осуществление подконтрольным предприятием действий, которые привели к загрязнению участка отходами и материалами вредными для людей и окружающей среды.
В ходе осмотра земельного участка обнаружен металлолом, твердые бытовые отходы, пластик отходы автомобильного транспорта.
Напомним
Бывшему заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит" сообщено о подозрении в растрате более 519 млн грн, предназначенных для экс-олигарха Константина Жеваго.
Почти 300 млн грн убытков: генеральному директору "Киевавтодор" сообщено подозрение
Генеральному директору КК "Киевавтодор" и бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий Киева сообщено о подозрении в нанесении ущерба на сумму почти 300 млн грн из-за незаконного захоронения отходов на земельных участках, предназначенных для складирования снега.
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