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Маєток Трампа Мар-а-Лаго опинився під загрозою через лісові пожежі у Флориді

Київ • УНН

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Курортна резиденція Трампа та округ Палм-Біч у Флориді потрапили в зону високого ризику лісових пожеж. У штаті вже зафіксовано понад 600 пожеж цього року, 18 з них досі активні.

Маєток Трампа Мар-а-Лаго опинився під загрозою через лісові пожежі у Флориді

Курортна резиденція президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, а також увесь округ Палм-Біч в американському штаті Флорида опинилися під високою загрозою лісових пожеж, згідно з картою від Департаменту сільського господарства та споживчих послуг Флориди (FDACS), пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Сезон лісових пожеж у Сонячному штаті триває цілий рік, хоча його пік припадає на пізню весну до літа, коли посуха найбільша.

Цього року по всьому штату спалахнуло понад 600 пожеж. Станом на вечір п'ятниці у Флориді було 18 активних пожеж.

Площа маєтку Мар-а-Лаго Трампа становить 62 000 квадратних футів (5760 кв. м), що робить його 22-м за величиною будинком у Сполучених Штатах - більша, ніж Білий дім.

Одна з пожеж вирує в окрузі Палм-Біч, де розташований Мар-а-Лаго. Полум'я - на протилежному до Мар-а-Лаго боці округу. Згідно з останніми даними, пожежа займала площу 10 гектарів і локалізована на 90 відсотків.

У п’ятницю вранці метеорологи Національної метеорологічної служби США (NWS) попередили про чутливі погодні умови, пов’язані з пожежами.

За оцінками, небезпека пожежі в п'ятницю була найвищою на півдні Флориди, включаючи Мар-а-Лаго та округ Палм-Біч, а також на півночі центральної Флориди. Згідно з картою FDACS, усі ці території були класифіковані як такі, що опинилися під "високим" ризиком пожежі.

Інша частина Флориди була класифікована як така, що під "помірним" ризиком.

Раніше метеоролог NWS Меган Толлефсен повідомила Newsweek, що погодні умови, пов’язані з пожежами, почнуть покращуватися з вихідними.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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