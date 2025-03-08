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Усадьба Трампа Мар-а-Лаго оказалась под угрозой из-за лесных пожаров во Флориде

Киев • УНН

 • 21068 просмотра

Курортная резиденция Трампа и округ Палм-Бич во Флориде попали в зону высокого риска лесных пожаров. В штате уже зафиксировано более 600 пожаров в этом году, 18 из них все еще активны.

Усадьба Трампа Мар-а-Лаго оказалась под угрозой из-за лесных пожаров во Флориде

Курортная резиденция президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, а также весь округ Палм-Бич в американском штате Флорида оказались под высокой угрозой лесных пожаров, согласно карте от Департамента сельского хозяйства и потребительских услуг Флориды (FDACS), пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Сезон лесных пожаров в Солнечном штате продолжается целый год, хотя его пик приходится на позднюю весну до лета, когда засуха наибольшая.

В этом году по всему штату вспыхнуло более 600 пожаров. По состоянию на вечер пятницы во Флориде было 18 активных пожаров.

Площадь поместья Мар-а-Лаго Трампа составляет 62 000 квадратных футов (5760 кв. м), что делает его 22-м по величине домом в Соединенных Штатах - больше, чем Белый дом.

Один из пожаров бушует в округе Палм-Бич, где расположено Мар-а-Лаго. Пламя - на противоположной от Мар-а-Лаго стороне округа. Согласно последним данным, пожар занимал площадь 10 гектаров и локализован на 90 процентов.

В пятницу утром метеорологи Национальной метеорологической службы США (NWS) предупредили о чувствительных погодных условиях, связанных с пожарами.

По оценкам, опасность пожара в пятницу была наивысшей на юге Флориды, включая Мар-а-Лаго и округ Палм-Бич, а также на севере центральной Флориды. Согласно карте FDACS, все эти территории были классифицированы как находящиеся под "высоким" риском пожара.

Другая часть Флориды была классифицирована как находящаяся под "умеренным" риском.

Ранее метеоролог NWS Меган Толлефсен сообщила Newsweek, что погодные условия, связанные с пожарами, начнут улучшаться с выходными.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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