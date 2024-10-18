“Маємо діяти рішуче і в єдності, щоб не дати путіну посилитися й розпалювати війну далі”: Зеленський після засідання Україна - НАТО
Київ • УНН
Президент Зеленський після засідання Україна-НАТО закликав до рішучих дій проти посилення путіна. Він наголосив на важливості єдності, постачання зброї та зміцнення оборонної промисловості України.
Президент України Володимир Зеленський після засідання Україна – НАТО на рівні міністрів оборони заявив, що необхідно діяти рішуче і в єдності, щоб не дати путіну посилитися й розпалювати війну далі.
Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Зараз маємо діяти рішуче і в єдності, щоб не дати путіну посилитися й розпалювати війну далі. Зброя і спорядження для наших воїнів, ППО, далекобійність, дуже важливо - зміцнення нашої оборонної промисловості шляхом відповідних інвестицій, реалізація домовленостей щодо фінансової допомоги. Все це чіткі кроки для більшого захисту та безпеки наших людей і країн
Він додав, що лише спільним тиском на росію всіма засобами, всіма інструментами можна якнайшвидше досягти мети – реального й справедливого миру.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони будуть реальними, зазначивши, що західні чиновники, які пропонують обміняти території на вступ до НАТО, не консультувалися із ним.