«Мы должны действовать решительно и в единстве, чтобы не дать Путину усилиться и разжигать войну дальше": Зеленский после заседания Украина - НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Украина - НАТО на уровне министров обороны заявил, что необходимо действовать решительно и в единстве, чтобы не дать Путину усилиться и разжигать войну дальше.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Сейчас должны действовать решительно и в единстве, чтобы не дать путину усилиться и разжигать войну дальше. Оружие и снаряжение для наших воинов, ПВО, дальнобойность, очень важно - укрепление нашей оборонной промышленности путем соответствующих инвестиций, реализация договоренностей по финансовой помощи. Все это четкие шаги для большей защиты и безопасности наших людей и стран - написал Зеленский.

Он добавил, что только совместным давлением на Россию всеми средствами, всеми инструментами можно быстрее достичь цели - реального и справедливого мира.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к мирным предложениям от других стран, если они будут реальными, отметив, что западные чиновники, которые предлагают обменять территории на вступление в НАТО, не консультировались с ним.