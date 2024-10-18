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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Мы должны действовать решительно и в единстве, чтобы не дать Путину усилиться и разжигать войну дальше": Зеленский после заседания Украина - НАТО

«Мы должны действовать решительно и в единстве, чтобы не дать Путину усилиться и разжигать войну дальше": Зеленский после заседания Украина - НАТО

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 08:12  •  5027 просмотра

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Президент Зеленский после заседания Украина-НАТО призвал к решительным действиям против усиления Путина. Он подчеркнул важность единства, поставки оружия и укрепления оборонной промышленности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Украина - НАТО на уровне министров обороны заявил, что необходимо действовать решительно и в единстве, чтобы не дать Путину усилиться и разжигать войну дальше.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Сейчас должны действовать решительно и в единстве, чтобы не дать путину усилиться и разжигать войну дальше. Оружие и снаряжение для наших воинов, ПВО, дальнобойность, очень важно - укрепление нашей оборонной промышленности путем соответствующих инвестиций, реализация договоренностей по финансовой помощи. Все это четкие шаги для большей защиты и безопасности наших людей и стран

- написал Зеленский.

Он добавил, что только совместным давлением на Россию всеми средствами, всеми инструментами можно быстрее достичь цели - реального и справедливого мира.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к мирным предложениям от других стран, если они будут реальными, отметив, что западные чиновники, которые предлагают обменять территории на вступление в НАТО, не консультировались с ним.

Павел Башинский

Павел Башинский

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