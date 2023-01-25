МАГАТЕ розгорнуло постійні моніторингові місії на всіх АЕС України

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«Постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських АЕС на запит Уряду. Дякую директору МАГАТЕ Рафаелю Гросі. Маємо зробити все можливе задля безпеки та уникнення ядерних загроз. Працюємо, аби звільнити Запорізьку АЕС від російських окупантів», – написав Шмигаль.

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Комісії МАГАТЕ перевірили всі атомні станції. На жодній з них не було виявлено військового озброєння.