МАГАТЕ розгорнуло постійні моніторингові місії на всіх АЕС України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Місія МАГАТЕ розпочала свою роботу на всіх атомних електростанціях України. Про це повідомив у своєму Твіттері премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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«Постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських АЕС на запит Уряду. Дякую директору МАГАТЕ Рафаелю Гросі. Маємо зробити все можливе задля безпеки та уникнення ядерних загроз. Працюємо, аби звільнити Запорізьку АЕС від російських окупантів», – написав Шмигаль.
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Комісії МАГАТЕ перевірили всі атомні станції. На жодній з них не було виявлено військового озброєння.