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Експерти МАГАТЕ не виявили військової техніки на українських АЕС – Гроссі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не знайшли військової техніки на українських атомних електростанціях. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Експерти МАГАТЕ не виявили військової техніки на українських АЕС – Гроссі

Деталі

Комісії МАГАТЕ перевірили всі атомні станції. На жодній з них не було виявлено військового озброєння, сказав Гроссі.

“Результат цих перевірок був негативним”, — наголосив він, виступаючи в Європарламенті в Брюсселі.

Також Гроссі додав, що по результатам проведених перевірок було складено детальний звіт.

Це другий випадок, коли МАГАТЕ змогло “розвінчати звинувачення в тому, що незаконні і дуже небезпечні речі відбуваються на цих об’єктах”, сказав голова МАГАТЕ, маючи на увазі спростування попередніх звинувачень росії на адресу України у створенні “брудної бомби”.

Додамо

Голова Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін заявив, що українські військові нібито складують на територіях АЕС (зокрема — на Рівненщині) озброєння та боєприпаси, зокрема ракети для HIMARS. За словами Наришкіна, Україна розраховує, що росія не завдаватиме ударів по атомних об’єктах, а якщо озброєння здетонують “із вини ракети української ППО, що заблукала”, можна буде звинуватити в цьому москву.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк спростував російський фейк про зберігання зброї на території АЕС.

“Ніякої зброї на „території АЕС“ Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно „заявляє“ ru-СЗР (Наришкін). Натомість рф захопила ЗАЕС і тримає там військових”, — написав Подоляк.

Раніше 

міністр оборони рф сергій шойгу влаштував "телефонну карусель" з заявами про "брудну бомбу" України. Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав заяви абсурдними та брехливими. І запросив експертів МАГАТЕ.

США, Велика Британія та Франція відкинули заяви шойгу про "брудну бомбу". 

Пізніше Кулеба повідомив, що закликав МАГАТЕ негайно направити експертів на мирні об’єкти в Україні, які росія брехливо описує як місця розробки "брудної бомби", і в організації погодилися.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірки на трьох об'єктах в Україні на запрошення Києва, щоб зірвати дезінформаційну кампанію рф щодо "брудної бомби", - за даними МАГАТЕ, ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів не виявлено.

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