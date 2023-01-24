Эксперты МАГАТЭ не обнаружили военной техники на украинских АЭС - Гросси
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли военной техники на украинских атомных электростанциях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Детали
Комиссии МАГАТЭ проверили все атомные станции. На ни одной из них не было обнаружено военного вооружения, сказал Гросси.
“Результат этих проверок был отрицательным”, — подчеркнул он, выступая в Европарламенте в Брюсселе.
Также Гросси добавил, что по результатам проведённых проверок был составлен подробный отчёт.
Это второй случай, когда МАГАТЭ смогло “развенчать обвинения в том, что незаконные и очень опасные вещи происходят на этих объектах”, сказал глава МАГАТЭ, имея в виду опровержение предыдущих обвинений россии в адрес Украины в создании “грязной бомбы”.
Добавим
Глава Службы внешней разведки россии Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные якобы складируют на территориях АЭС (в частности — в Ровенской области) вооружение и боеприпасы, в частности ракеты для HIMARS. По словам Нарышкина, Украина рассчитывает, что россия не будет наносить удары по атомным объектам, а если вооружения сдетонируют “по вине заблудившейся ракеты украинской ПВО", можно будет обвинить в этом москву.
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг российский фейк о хранении оружия на территории АЭС.
“Никакого оружия на „территории АЭС“ Украина никогда не хранила, как об этом фиктивно „заявляет“ ru-СЗР (Нарышкин). Зато рф захватила ЗАЭС и держит там военных”, — написал Подоляк.
Ранее
министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. И пригласил экспертов МАГАТЭ.
США, Великобритания и Франция отвергли заявления Шойгу о "грязной бомбе".
Позже Кулеба сообщил, что призвал МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые россия лживо описывает как места разработки "грязной бомбы", и в организации согласились.
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на трех объектах в Украине по приглашению Киева, чтобы сорвать дезинформационную кампанию рф по "грязной бомбе", - по данным МАГАТЭ, признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружено.