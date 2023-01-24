Эксперты МАГАТЭ не обнаружили военной техники на украинских АЭС - Гросси

Детали

Комиссии МАГАТЭ проверили все атомные станции. На ни одной из них не было обнаружено военного вооружения, сказал Гросси.

“Результат этих проверок был отрицательным”, — подчеркнул он, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

Также Гросси добавил, что по результатам проведённых проверок был составлен подробный отчёт.

Это второй случай, когда МАГАТЭ смогло “развенчать обвинения в том, что незаконные и очень опасные вещи происходят на этих объектах”, сказал глава МАГАТЭ, имея в виду опровержение предыдущих обвинений россии в адрес Украины в создании “грязной бомбы”.

Добавим

Глава Службы внешней разведки россии Сергей Нарышкин заявил, что украинские военные якобы складируют на территориях АЭС (в частности — в Ровенской области) вооружение и боеприпасы, в частности ракеты для HIMARS. По словам Нарышкина, Украина рассчитывает, что россия не будет наносить удары по атомным объектам, а если вооружения сдетонируют “по вине заблудившейся ракеты украинской ПВО", можно будет обвинить в этом москву.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг российский фейк о хранении оружия на территории АЭС.

“Никакого оружия на „территории АЭС“ Украина никогда не хранила, как об этом фиктивно „заявляет“ ru-СЗР (Нарышкин). Зато рф захватила ЗАЭС и держит там военных”, — написал Подоляк.

Ранее

министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. И пригласил экспертов МАГАТЭ.

США, Великобритания и Франция отвергли заявления Шойгу о "грязной бомбе".

Позже Кулеба сообщил, что призвал МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые россия лживо описывает как места разработки "грязной бомбы", и в организации согласились.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили проверки на трех объектах в Украине по приглашению Киева, чтобы сорвать дезинформационную кампанию рф по "грязной бомбе", - по данным МАГАТЭ, признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружено.