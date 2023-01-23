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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 11471 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Україна ніколи не зберігала зброю на “території АЕС”: в ОП спростували російський фейк

Київ • УНН

 • 883512 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк спростував російський фейк про зберігання зброї на території АЕС. Про це він написав у своєму Твіттері, передає УНН.

Україна ніколи не зберігала зброю на “території АЕС”: в ОП спростували російський фейк

Цитата

“Ніякої зброї на „території АЕС“ Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно „заявляє“ ru-СЗР (Наришкін). Натомість рф захопила ЗАЕС і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Сенс брехні від росіян — виправдати свої провокації”, — написав Подоляк.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк критично прокоментував підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн через “нерішучість” надати Києву танки.

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