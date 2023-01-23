Україна ніколи не зберігала зброю на “території АЕС”: в ОП спростували російський фейк

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“Ніякої зброї на „території АЕС“ Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно „заявляє“ ru-СЗР (Наришкін). Натомість рф захопила ЗАЕС і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Сенс брехні від росіян — виправдати свої провокації”, — написав Подоляк.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк критично прокоментував підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн через “нерішучість” надати Києву танки.