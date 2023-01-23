Україна ніколи не зберігала зброю на “території АЕС”: в ОП спростували російський фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк спростував російський фейк про зберігання зброї на території АЕС. Про це він написав у своєму Твіттері, передає УНН.
Цитата
“Ніякої зброї на „території АЕС“ Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно „заявляє“ ru-СЗР (Наришкін). Натомість рф захопила ЗАЕС і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Сенс брехні від росіян — виправдати свої провокації”, — написав Подоляк.
Нагадаємо
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк критично прокоментував підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн через “нерішучість” надати Києву танки.