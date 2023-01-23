Украина никогда не хранила оружие на "территории АЭС": в ОП опровергли российский фейк

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“Никакого оружия на „территории АЭС“ Украина никогда не хранила, как об этом фиктивно „заявляет“ ru-СЗР (Нарышкин). Зато рф захватила ЗАЭС и держит там военных. Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Смысл лжи от россиян — оправдать свои провокации”, — написал Подоляк.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк критически прокомментировал итоги заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн из-за “нерешительности” предоставить Киеву танки.