МАГАТЭ развернуло постоянные мониторинговые миссии на всех АЭС Украины

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«Постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали работу на всех украинских АЭС по запросу Правительства. Спасибо директору МАГАТЭ Рафаэлю Гроси. Должны сделать все возможное для безопасности и избежания ядерных угроз. Работаем, чтобы освободить Запорожскую АЭС от российских оккупантов», – написал Шмыгаль.

Напомним

Комиссии МАГАТЭ проверили все атомные станции. Ни на одной из них не было обнаружено военного вооружения.