МАГАТЭ развернуло постоянные мониторинговые миссии на всех АЭС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Миссия МАГАТЭ начала свою работу на всех атомных электростанциях Украины. Об этом сообщил в своем Твиттере премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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«Постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали работу на всех украинских АЭС по запросу Правительства. Спасибо директору МАГАТЭ Рафаэлю Гроси. Должны сделать все возможное для безопасности и избежания ядерных угроз. Работаем, чтобы освободить Запорожскую АЭС от российских оккупантов», – написал Шмыгаль.
Напомним
Комиссии МАГАТЭ проверили все атомные станции. Ни на одной из них не было обнаружено военного вооружения.