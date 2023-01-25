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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МАГАТЭ развернуло постоянные мониторинговые миссии на всех АЭС Украины

Киев • УНН

 • 854523 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Миссия МАГАТЭ начала свою работу на всех атомных электростанциях Украины. Об этом сообщил в своем Твиттере премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

МАГАТЭ развернуло постоянные мониторинговые миссии на всех АЭС Украины

Цитата

«Постоянные мониторинговые миссии МАГАТЭ начали работу на всех украинских АЭС по запросу Правительства. Спасибо директору МАГАТЭ Рафаэлю Гроси. Должны сделать все возможное для безопасности и избежания ядерных угроз. Работаем, чтобы освободить Запорожскую АЭС от российских оккупантов», – написал Шмыгаль.

Напомним

Комиссии МАГАТЭ проверили все атомные станции. Ни на одной из них не было обнаружено военного вооружения.

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