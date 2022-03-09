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МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку на ЧАЕС після відключення електроенергії

МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку на ЧАЕС після відключення електроенергії

Київ • УНН

 • 121336 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. У МАГАТЕ повідомили, що відключення електроенергії на Чорнобильській атомній електростанції не завдала критичного впливу на безпеку. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення агентства у Twitter.

Цитата

"Україна повідомила МАГАТЕ про відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС. (Гендиректор МАГАТЕ - ред.) Маріано Гроссі каже, що це порушує ключовий принцип безпеки щодо забезпечення безперебійного електропостачання; у цьому випадку МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку", - йдеться у повідомленні.

“Теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об’єм охолоджуючої води на Чорнобильській атомній електростанції достатній для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання”, - заявив гендиректор МАГАТЕ Маріано Гроссі.

Контекст

Внаслідок знеструмлення ЧАЕС через дії окупантів у середу, 9 березня, всі об’єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що резервні дизель-генератори забезпечать живлення станції та її об’єктів протягом 48 годин, після чого може відбутися витік радіації.

Україна звернулась за підтримкою Єврокомісії.

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