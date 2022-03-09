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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Знеструмлення ЧАЕС: Україна звернулась за підтримкою Єврокомісії

Знеструмлення ЧАЕС: Україна звернулась за підтримкою Єврокомісії

Київ • УНН

 • 141334 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів телефонні переговори з Єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон та поінформував останню про наслідки відключення електропостачання для стабвльності й безпеки роботи Чорнобильської АЕС, яка зараз повністю контролюється російськими військами. Про це інформує пресслужба Міненерго, пише УНН.

Цитата

"Станом на сьогодні внаслідок обстрілів окупаційних військ відключено електропостачання на ЧАЕС, що може спричинити збій в роботі обладнання та призвести до незворотних наслідків", - наголосив Галущенко.

Деталі

За даними відомства, Галущенко зазначив, що зараз є вкрай необхідною є підтримка Єврокомісії щодо стабілізації ситуації, відведення російських військ від об’єктів української атомної енергетики та забезпечення безпеки атомних електростанцій.

"Росія перейшла до цілеспрямованого знищення критичної інфраструктури і ядерного тероризму в Україні. Подальші кроки агресора залежатимуть від реакції світу. Закликаємо наших міжнароних партнерів терміново допомогти із захистом атомних станцій України. В першу чергу мова йде про закриття неба. Сподіваємося, що факти ядерного тероризму, якими є обстріли з танків ядерних реакторів, спонукатимуть наших партнерів до цього рішення", - наголосив Герман Галущенко.

Раніше

Як писав УНН, внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.

Внаслідок знеструмлення Чорнобильської атомної електростанції всі об’єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання, розповіли в Енергоатомі.

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