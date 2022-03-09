Знеструмлення ЧАЕС: Україна звернулась за підтримкою Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів телефонні переговори з Єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон та поінформував останню про наслідки відключення електропостачання для стабвльності й безпеки роботи Чорнобильської АЕС, яка зараз повністю контролюється російськими військами. Про це інформує пресслужба Міненерго, пише УНН.
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"Станом на сьогодні внаслідок обстрілів окупаційних військ відключено електропостачання на ЧАЕС, що може спричинити збій в роботі обладнання та призвести до незворотних наслідків", - наголосив Галущенко.
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За даними відомства, Галущенко зазначив, що зараз є вкрай необхідною є підтримка Єврокомісії щодо стабілізації ситуації, відведення російських військ від об’єктів української атомної енергетики та забезпечення безпеки атомних електростанцій.
"Росія перейшла до цілеспрямованого знищення критичної інфраструктури і ядерного тероризму в Україні. Подальші кроки агресора залежатимуть від реакції світу. Закликаємо наших міжнароних партнерів терміново допомогти із захистом атомних станцій України. В першу чергу мова йде про закриття неба. Сподіваємося, що факти ядерного тероризму, якими є обстріли з танків ядерних реакторів, спонукатимуть наших партнерів до цього рішення", - наголосив Герман Галущенко.
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Як писав УНН, внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.
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