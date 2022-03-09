Обесточивание ЧАЭС: Украина обратилась за поддержкой Еврокомиссии

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"По состоянию на сегодня в результате обстрелов оккупационных войск отключено электроснабжение на ЧАЭС, что может вызвать сбой в работе оборудования и привести к необратимым последствиям", - подчеркнул Галущенко.

Детали

По данным ведомства, Галущенко отметил, что сейчас крайне необходима поддержка Еврокомиссии по стабилизации ситуации, отводу российских войск от объектов украинской атомной энергетики и обеспечение безопасности атомных электростанций.

"Россия перешла к целенаправленному уничтожению критической инфраструктуры и ядерному терроризму в Украине. Дальнейшие шаги агрессора будут зависеть от реакции мира. Призываем наших международных партнеров срочно помочь с защитой атомных станций Украины. В первую очередь речь идет о закрытии неба. Надеемся, что факты ядерного терроризма, которыми являются обстрелы из танков ядерных реакторов, будут побуждать наших партнеров к этому решению", - подчеркнул Герман Галущенко.

Ранее

Как писал УНН, в результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанцияосталась без электроснабжения.

Вследствие обесточивания Чернобыльской атомной электростанции все объекты Зоны отчужденияостались без электроснабжения, рассказали в Энергоатоме.