Кулеба: резервні генератори забезпечуватимуть живлення ЧАЕС 48 годин, після цього може бути витік радіації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин. Після цього може відбутися витік радіаціїї. Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН.
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“Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації. Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно!” - заявив Кулеба.
Деталі
Він також зауважив, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена.
Кулеба закликав все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання.
Доповнення
Через дії російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.
Внаслідок знеструмлення Чорнобильської атомної електростанції всі об’єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання.