Кулеба: резервные генераторы будут обеспечивать питание ЧАЭС 48 часов, после этого может быть утечка радиации

Цитата

“Резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и ее объектов в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации. Варварская война РФ угрожает всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно!" - заявил Кулеба.

Детали

Он также отметил, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, которые контролирует российская армия, повреждена. ЧАЭС обесточена.

Кулеба призвал все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Дополнение

Из-за действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

Вследствие обесточивания Чернобыльской атомной электростанции все объекты Зоны отчуждения остались без электроснабжения.