Кулеба: резервные генераторы будут обеспечивать питание ЧАЭС 48 часов, после этого может быть утечка радиации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и ее объектов в течение 48 часов. После этого может произойти утечка радиации. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
Цитата
“Резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и ее объектов в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации. Варварская война РФ угрожает всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно!" - заявил Кулеба.
Детали
Он также отметил, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, которые контролирует российская армия, повреждена. ЧАЭС обесточена.
Кулеба призвал все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Дополнение
Из-за действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.
Вследствие обесточивания Чернобыльской атомной электростанции все объекты Зоны отчуждения остались без электроснабжения.