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МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность на ЧАЭС после отключения электроэнергии

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В МАГАТЭ сообщили, что отключение электроэнергии на Чернобыльской атомной электростанции не нанесло критического влияния на безопасность. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение агентства в Twitter.

Цитата

"Украина сообщила МАГАТЭ об отключении электроэнергии на Чернобыльской АЭС. (Гендиректор МАГАТЭ - ред.) Мариано Гросси говорит, что это нарушает ключевой принцип безопасности по обеспечению бесперебойного электроснабжения; в этом случае МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность", - говорится в сообщении.

“Тепловой нагрузки бассейна для хранения отработанного топлива и объем охлаждающей воды на Чернобыльской атомной электростанции достаточен для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения”, - заявил гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси.

Контекст

Вследствие обесточивания ЧАЭС из-за действий оккупантов в среду, 9 марта, все объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что резервные дизель-генераторы обеспечат питания станции и ее объектов в течение 48 часов, после чего может произойти утечка радиации.

Украина обратилась за поддержкой к Еврокомиссии.

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