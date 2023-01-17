Мадонна оголосила про велике світове турне
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Мадонна у вівторок оголосила про масштабне світове турне, присвячене її більш ніж чотиридесятирічній кар'єрі, передає УНН.
Деталі
Низка концертів у 35 містах розпочнеться 15 липня у Ванкувері із зупинками у містах США, включаючи Детройт, Чикаго, Майамі та Нью-Йорк.
Celebration Greatest Hits продовжиться в Європі восени, із зупинками в Лондоні, Барселоні та Парижі, а фінальне шоу відбудеться в Амстердамі 1 грудня.
«Я дуже рада вивчити якомога більше пісень, сподіваючись подарувати своїм шанувальникам те шоу, на яке вони так довго чекали», — заявила Мадонна.
64-річна співачка розповіла про тур у відео.
Додамо
Мадонна є семиразовою володаркою Греммі з 14 студійними альбомами, а також концертними записами, саундтреками та збірками за 40 років кар'єри.
Celebration Greatest Hits – 12-й концертний тур Мадонни. Востаннє вона гастролювала у 2019 та 2020 роках, коли виступала на підтримку свого альбому Madame X.