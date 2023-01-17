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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Мадонна объявила о большом мировом турне

Киев • УНН

 • 2084707 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Мадонна во вторник объявила о масштабном мировом турне, посвященном ее более чем четырехдесятилетней карьере, передает УНН.

Мадонна объявила о большом мировом турне

Детали

Череда концертов в 35 городах начнется 15 июля в Ванкувере с остановками в городах США, включая Детройт, Чикаго, Майами и Нью-Йорк.

Celebration Greatest Hits продолжится в Европе осенью, с остановками в Лондоне, Барселоне и Париже, а финальное шоу состоится в Амстердаме 1 декабря.

«Я очень рада выучить как можно больше песен, надеясь подарить своим поклонникам то шоу, которого они так долго ждали», — заявила Мадонна.

64-летняя певица рассказала о туре в видео.

Добавим

Мадонна является семикратной обладательницей Грэмми с 14 студийными альбомами, а также концертными записями, саундтреками и сборниками за 40 лет карьеры.

Celebration Greatest Hits – 12-й концертный тур Мадонны. Последний раз она гастролировала в 2019 и 2020 годах, когда выступала  в поддержку своего альбома Madame X.

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