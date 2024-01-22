"Мадяр" розповів про основні принципи підходу до мобілізації у новий підрозділ

Командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр") розповів про набір до нового окремого ударного підрозділу повного комплексу, який би став прототипом для клонування у Збройних силах України. За компетентною мобілізацією добір проводитиметься виключно за спеціальностями й у подальшому мобілізованим не змінюватимуть рід діяльності, гарантував "Мадяр", передає УНН.

"Принципи створення підрозділу стоять на трьох стовпах навколо головної ідеї. Найцінніший актив підрозділу - це люди, це воїни, питання збереження життя котрих, навчання та оснащення засобами є пріоритетом номер один. А ті три стовпа – це є три компетенції - компетентна мобілізація, компетентне забезпечення та компетентне управління. Я зупинюся на кожній з трьох компетенцій, але додам лише одне - ми прямуємо до автономної моделі ударного підрозділу повного комплексу – виявлення, знищення, рідіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. Той підрозділ має стати прототипом для клонування", - сказав "Мадяр" у своєму відозверненні.

За його словами, для формування штабу звісно потрібні кваліфіковані військові по цілій низці напрямків, котрі мають досвід у бойових діях та веденні господарської діяльності окремої військової частини. Для формування армії пілотів головний акцент у підрозділі буде зроблений на мобілізацію цивільних українських юнаків та дівчат.

"Мадяр" зазначив, що за принципом компетентної мобілізації, навколо котрого здійснюватиметься набір у створений окремий батальон ударних авіаційних безпілотних систем морської піхоти "Птахи Мадяра", буде запрошена велика кількість цивільних людей, котрі працюватимуть виключно по своїй спеціальності. "Ми навчимо вас літати, ми навчимо вас дешифрувати. Ми навчимо вас аналізувати ситуацію, координувати дії і вести необхідний облік для мобільного прийняття дій. Нам не потрібні на посади пілоти, котрі завтра візьмуть до рук зброю і підуть стріляти. Загальновійськову підготовку звісно ви пройдете на базі нашого підрозділу та відповідного навчального центру. Але я гарантую кожному, хто мобілізується до нашого підрозділу, використання виключно по професійній належності, на котрій та людина буде відібрана", - підкреслив він.

"Мадяр" додав, що нині є потреба у широкому переліку звичайних цивільних професій, в тому числі аудитора.

В ексклюзивному коментарі УНН, "Мадяр" зазначив, що є доцільність створення підрозділів, домінування засобів враження котрих зараз на фронті очевидне. За його словами, йдеться про домінування саме безпілотних авіаційних комплексів, широку потребу у застосуванні засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки.

"Три ключові напрямки: ударна аеродіяльність з усіма до неї належними видами діяльності – розвідка глибинна, розвідка патрулювання смуги, там нанесення уражень дронам fpv, ударними коптерами, крилами ударними і всіми іншими льотними видами безпілотних авіаційних систем – це є одна колона, друга колона – це радіоелектронна розвідка – потрібно розуміти і контролювати, що відбувається у повітряному просторі оцієї безпілотної авіаційної техніки зі сторони ворога, і третя колона – потрібно по ній наносити ураження, і для цього потрібна радіоелектронна боротьба. От по цим трьом напрямкам – ми їх об’єднуємо в цьому окремому підрозділі – окрема військова частина, при морській піхоті вона створена, і відповідно формується на базі минулого підрозділу "Птахів Мадяра", що розростається до потреби", - сказав він.

"Мадяр" додав, що велика кількість професій для роботи на цих засобах може бути отримана саме цивільним населенням, котре чекає компетентної мобілізації. "Коли їм пояснять – що тебе візьмуть безпосередньо на той напрямок, де твоя компетенція в результаті оцінки твоїх здібностей є найбільш перспективною – то саме на цьому напрямку ти будеш працювати, займаючись аналітикою, радіоелектронною розвідкою, застосуванням засобів радіоелектронної боротьби і всього іншого, що включається в цей комплекс", - уточнив він.

За його словами, така мобілізація потрібна для того, аби не було перетягування до спецпідрозділу практикуючих військових, що зараз успішно керують безпілотниками в інших бригадах. Адже таким чином може понизитись боєздатність цих підрозділів

За дві доби після оголошення набору вже отримано понад тисячу заявок, повідомив "Мадяр".

Крім того він пояснив, навіщо шукають також аудиторів. "Військові і фінанси це малодотичні речі. Контролем фінансів і недопущенням зловживань мають займатися професіонали. З точки зору обліку – це бухгалтери, а чому б не додати ще й внутрішній аудит, чому ми його застосовуємо у держпідприємствах, у приватних бізнесах, у інших галузях господарювання – але не реалізовуємо це на рівні військових частин. Це не є складно", - сказав "Мадяр".

За його словами, долучитися може велика кількість цивільних, які мають досвід у цій діяльності. В результаті вони стануть військовими, мобілізованими, декотрі з них підпишуть контракти й нестимуть службу у рамках виконання саме їх професійних навичок – дотримання прозорості, грамотних підходів при використанні грошових засобів, засобів заощадження й таке інше.

"Мадяр" уточнив, що строки проведення набору до нового окремого підрозділу не обмежені, адже не стоїть питання його створити за день. За його словами, активна фаза прийому заявок буде тривати кілька тижнів. Він додав, що концентрація заявок від цивільного населення (понад 50% від загальної кількості) свідчить про зацікавленість людей у компетентній мобілізації.

"Обставина, яку потрібно враховувати, – підрозділ не виходить на злагодження до тилу. Підрозділ був, є і залишається на виконання бойових задач на лівобережному плацдармі і, звісно, лише частину своїх зусиль направляє на відбір бійців, для збільшення особового складу, їх переведення, мобілізацію і таке інше", - уточнив він.

Водночас, за словами "Мадяра", навчання екіпажів РЕР (радіоелектронної розвідки - ред.) інших підрозділів не припинятиметься. Це стосується дронів, в тому числі fpv, засобів радіоелектронної розвідки, котра зараз себе гарно проявляє і вдається тисячами на конкретному секторі виявляти і зупиняти проникнення ворожих дронів fpv.

"Ми будемо продовжувати це робити на постійних засадах. Звісно не називаючись навчальним центром, а робити це в доступний спосіб", - сказав він.

До слова, якщо ви маєте бажання долучитись до підрозділу "Птахи Мадяра" - анкету на вступ можна заповнити тут.