"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр") рассказал о наборе в новое отдельное ударное подразделение полного комплекса, которое бы стало прототипом для клонирования в Вооруженных силах Украины. По компетентной мобилизации отбор будет проводиться исключительно по специальностям и в дальнейшем мобилизованным не будут менять род деятельности, гарантировал "Мадьяр", передает УНН.

"Принципы создания подразделения стоят на трех столпах вокруг главной идеи. Самый ценный актив подразделения - это люди, это воины, вопрос сохранения жизни которых, обучение и оснащение средствами является приоритетом номер один. А те три столпа - это три компетенции - компетентная мобилизация, компетентное обеспечение и компетентное управление. Я остановлюсь на каждой из трех компетенций, но добавлю лишь одно - мы направляемся к автономной модели ударного подразделения полного комплекса - обнаружение, уничтожение, ридиоэлектронная разведка, радиоэлектронная борьба. То подразделение должно стать прототипом для клонирования", - сказал "Мадьяр" в своем обращении.

По его словам, для формирования штаба конечно нужны квалифицированные военные по целому ряду направлений, которые имеют опыт в боевых действиях и ведении хозяйственной деятельности отдельной воинской части. Для формирования армии пилотов главный акцент в подразделении будет сделан на мобилизацию гражданских украинских юношей и девушек.

"Мадьяр" отметил, что по принципу компетентной мобилизации, вокруг которого будет осуществляться набор в созданный отдельный батальон ударных авиационных беспилотных систем морской пехоты "Птицы Мадьяра", будет приглашено большое количество гражданских людей, которые будут работать исключительно по своей специальности. "Мы научим вас летать, мы научим вас дешифровать. Мы научим вас анализировать ситуацию, координировать действия и вести необходимый учет для мобильного принятия действий. Нам не нужны на должности пилоты, которые завтра возьмут в руки оружие и пойдут стрелять. Общевойсковую подготовку конечно вы пройдете на базе нашего подразделения и соответствующего учебного центра. Но я гарантирую каждому, кто мобилизуется в наше подразделение, использование исключительно по профессиональной принадлежности, на которой тот человек будет отобран", - подчеркнул он.

"Мадьяр" добавил, что сейчас есть потребность в широком перечне обычных гражданских профессий, в том числе аудитора.

В эксклюзивном комментарии УНН, "Мадьяр" отметил, что есть целесообразность создания подразделений, доминирование средств поражения которых сейчас на фронте очевидно. По его словам, речь идет о доминировании именно беспилотных авиационных комплексов, широкую потребность в применении средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

"Три ключевых направления: ударная аэродеятельность со всеми к ней надлежащими видами деятельности - разведка глубинная, разведка патрулирования полосы, там нанесение поражений дронам fpv, ударными коптерами, крыльями ударными и всеми другими летными видами беспилотных авиационных систем - это одна колонна, вторая колонна - это радиоэлектронная разведка - нужно понимать и контролировать, что происходит в воздушном пространстве этой беспилотной авиационной техники со стороны врага, и третья колонна - нужно по ней наносить поражения, и для этого нужна радиоэлектронная борьба. Вот по этим трем направлениям - мы их объединяем в этом отдельном подразделении - отдельная воинская часть, при морской пехоте она создана, и соответственно формируется на базе прошлого подразделения "Птиц Мадьяра", которое разрастается до потребности", - сказал он.

"Мадьяр" добавил, что большое количество профессий для работы на этих средствах может быть получено именно гражданским населением, которое ждет компетентной мобилизации. "Когда им объяснят - что тебя возьмут непосредственно на то направление, где твоя компетенция в результате оценки твоих способностей является наиболее перспективной - то именно на этом направлении ты будешь работать, занимаясь аналитикой, радиоэлектронной разведкой, применением средств радиоэлектронной борьбы и всего остального, что включается в этот комплекс", - уточнил он.

По его словам, такая мобилизация нужна для того, чтобы не было перетягивания в спецподразделение практикующих военных, которые сейчас успешно управляют беспилотниками в других бригадах. Ведь таким образом может снизиться боеспособность этих подразделений

За двое суток после объявления набора уже получено более тысячи заявок, сообщил "Мадьяр".

Кроме того он объяснил, зачем ищут также аудиторов. "Военные и финансы это малодоступные вещи. Контролем финансов и недопущением злоупотреблений должны заниматься профессионалы. С точки зрения учета - это бухгалтеры, а почему бы не добавить еще и внутренний аудит, почему мы его применяем в госпредприятиях, в частных бизнесах, в других отраслях хозяйствования - но не реализуем это на уровне воинских частей. Это не сложно", - сказал "Мадьяр".

По его словам, присоединиться может большое количество гражданских, которые имеют опыт в этой деятельности. В результате они станут военными, мобилизованными, некоторые из них подпишут контракты и будут нести службу в рамках выполнения именно их профессиональных навыков - соблюдение прозрачности, грамотных подходов при использовании денежных средств, средств сбережения и так далее.

"Мадьяр" уточнил, что сроки проведения набора в новое отдельное подразделение не ограничены, ведь не стоит вопрос его создать за день. По его словам, активная фаза приема заявок будет длиться несколько недель. Он добавил, что концентрация заявок от гражданского населения (более 50% от общего количества) свидетельствует о заинтересованности людей в компетентной мобилизации.

"Обстоятельство, которое нужно учитывать, - подразделение не выходит на слаживание в тыл. Подразделение было, есть и остается на выполнении боевых задач на левобережном плацдарме и, конечно, лишь часть своих усилий направляет на отбор бойцов, для увеличения личного состава, их перевод, мобилизацию и так далее", - уточнил он.

В то же время, по словам "Мадьяра", обучение экипажей РЭР (радиоэлектронной разведки - ред.) других подразделений не будет прекращаться. Это касается дронов, в том числе fpv, средств радиоэлектронной разведки, которая сейчас себя хорошо проявляет и удается тысячами на конкретном секторе выявлять и останавливать проникновение вражеских дронов fpv.

"Мы будем продолжать это делать на постоянной основе. Конечно не называясь учебным центром, а делать это доступным способом", - сказал он.

К слову, если вы хотите присоединиться к подразделению "Птицы Мадьяра" - анкету на вступление можно заполнить здесь.