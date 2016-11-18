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М.Сайдік наголосив на обговоренні у Мінську лише модальностей виборів на Донбасі - І.Геращенко

М.Сайдік наголосив на обговоренні у Мінську лише модальностей виборів на Донбасі - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 9977 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Координатор від ОБСЄ в тристоронній контактні групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що у Мінську обговорюються лише модальності можливих виборів на сході України, а не законопроект. Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради, учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко у Facebook за підсумками зустрічі представника ОБСЄ з парламентарями, передає УНН.

"Дипломат поінформував українських політиків про роботу мінських груп, визнав, що це непрості дискусії, наголосив на пріоритетності для всіх мінських груп безпекової компоненти", - повідомила вонаю

З її слів, депутатів цікавили питання методології роботи спостережної місії ОБСЄ та здійснення ними моніторингу, багато питань стосувалися роботи політичної та безпекової груп, також українські політики звернулися до координатора від ОБСЄ в ТКГ з проханням активізувати всі зусилля задля звільнення заручників.

"Інформуючи народних депутатів про роботу політичної групи, М.Сайдік наголосив, що в Мінську обговорюються лише модальності можливих виборів, а не законопроект", - зауважила І.Геращенко.

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