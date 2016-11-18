М.Сайдик сделал ударение на обсуждении в Минске только модальностей выборов на Донбассе - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Координатор от ОБСЕ в Трехсторонней контактные группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что в Минске обсуждаются только модальности возможных выборов на востоке Украины, а не законопроект. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады, участница минских переговоров Ирина Геращенко в Facebook по итогам встречи представителя ОБСЕ с парламентариями, передает УНН.
"Дипломат проинформировал украинских политиков о работе минских групп, признал, что это непростые дискуссии, подчеркнул приоритетность для всех минских групп компоненты безопасности", - сообщила она.
По ее словам, депутатов интересовали вопросы методологии работы наблюдательной миссии ОБСЕ и осуществления ими мониторинга, многие вопросы касались работы групп по политике и безопасности, также украинские политики обратились к координатору ОБСЕ в ТКГ с просьбой активизировать все усилия для освобождения заложников.
"Информируя народных депутатов о работе политической группы, М.Сайдик заявил, что в Минске обсуждаются только модальности возможных выборов, а не законопроект", - отметила И.Геращенко.