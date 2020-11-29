Льюїс Хемілтон виграв 98-ю кваліфікацію в "Формулі-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кваліфікація Гран-прі Бахрейну — 15-го етапу чемпіонату світу “Формули-1” — завершилася перемогою британського гонщика Mercedes Льюїса Хемілтона. На автодромі “Сахір” він завоював десятий поул у сезоні і 98-й в кар’єрі, передає УНН.
За кількістю перемог в кваліфікації британець зміцнив лідерство у зведеній таблиці за всю історію “Формули-1”. Другий рядок займає німець Міхаель Шумахер (68 поул), третю — бразилець Айртон Сенна (65).
Разом з Хемілтоном з першого ряду в неділю стартує його фінський партнер по команді Валттері Боттас. У кваліфікації він програв британцеві 289 тисячних секунди. 11-й раз в сезоні гонщики Mercedes займуть весь перший ряд стартового поля.
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Третє місце зайняв голландський гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, четвертим став його тайський партнер по команді Олександр Елбон. Місця в третьому ряду завоювали мексиканець Серхіо Перес з команди Racing Point і австралієць Даніель Ріккардо, який виступає за Renault.
Особистий залік чемпіонату світу “Формули-1” очолює Хемілтон, який з 307 очками гарантував собі сьомий у кар’єрі титул. Друге місце зі 197 балами займає Боттас. На третій позиції — Ферстаппен (170 очок), на четвертій — Перес (100).