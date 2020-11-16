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Британець Хемілтон виборов звання семиразового чемпіона “Формули-1”

Київ • УНН

 • 12076 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Британський пілот Льюїс Хемілтон виграв етап Гран-прі “Формули-1” і за три гонки до кінця сезону забезпечив собі чемпіонський титул, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Хемілтон випередив Серхіо Переса (“Racing Point”), який став другим та бронзового призера — Себастьяна Феттеля з “Феррарі”.

Таким чином, британець набрав 207 очок і обігнав найближчого переслідувача Боттаса вже на 110 очок, що призвело до дострокового титулу. Ферстаппен із 170-ма балами замикає трійку.

Зауважимо, що даний титул став у Хемілтона сьомим в кар’єрі, і він зрівнявся за цим показником з рекордсменом — Міхаелем Шумахером.

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