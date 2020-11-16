Британець Хемілтон виборов звання семиразового чемпіона “Формули-1”

Хемілтон випередив Серхіо Переса (“Racing Point”), який став другим та бронзового призера — Себастьяна Феттеля з “Феррарі”.

Таким чином, британець набрав 207 очок і обігнав найближчого переслідувача Боттаса вже на 110 очок, що призвело до дострокового титулу. Ферстаппен із 170-ма балами замикає трійку.

Зауважимо, що даний титул став у Хемілтона сьомим в кар’єрі, і він зрівнявся за цим показником з рекордсменом — Міхаелем Шумахером.