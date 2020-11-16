Британец Хэмилтон завоевал звание семикратного чемпиона “Формулы-1”

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 27938 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 55014 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 74431 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 85901 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 96016 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113361 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114867 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126336 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Британец Хэмилтон завоевал звание семикратного чемпиона “Формулы-1”

Британец Хэмилтон завоевал звание семикратного чемпиона “Формулы-1”

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл этап Гран-при “Формулы-1” и за три гонки до конца сезона обеспечил себе чемпионский титул, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Хэмилтон опередил Серхио Переса (“Racing Point”), который стал вторым и бронзового призера — Себастьяна Феттеля из “Феррари”.

Таким образом, британец набрал 207 очков и обогнал ближайшего преследователя Боттас уже на 110 очков, что привело к досрочному титулу. Ферстаппен с 170-ю баллами замыкает тройку.

Заметим, что данный титул стал у Хэмилтона седьмым в карьере, и он сравнялся по этому показателю с рекордсменом — Михаэлем Шумахером.

Украинские Национальные Новости

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