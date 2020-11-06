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Саудівська Аравія вперше в історії прийме етап “Формули-1”

Саудівська Аравія вперше в історії прийме етап “Формули-1”

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Офіційний сайт найпрестижніших автоперегонів “Формули-1” підтвердив проведення першої в історії гонки в Саудівській Аравії, передає УНН.

Дебютний етап на новому автодромі в Джидді відбудеться в сезоні 2021 року. Гонка проводитиметься в нічний час. У разі, якщо “Формула-1” повернеться до звичного календарем гонок, то етап в Саудівській Аравії стане третім (після Сінгапуру і Бахрейну), який буде проходити в нічний час.

“Ми раді вітати Саудівську Аравію у „Формулі-1“ в сезоні 2021 року. Країна швидко стає центром спорту та розваг, приймаючи в останні роки безліч великих заходів. Ми раді, що з наступного року там буде проходити і етап „Формули-1“”, — повідомив виконавчий директор “Формули-1” Чейз Кері.

Зауважимо, що нинішнього сезону у “Формулі-1” лідирую Льюїс Хемілтон із “Мерседеса”.

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