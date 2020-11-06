Саудовская Аравия впервые в истории примет этап “Формулы-1”
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Официальный сайт престижных автогонок “Формулы-1” подтвердил проведение первой в истории гонки в Саудовской Аравии, передает УНН.
Дебютный этап на новом автодроме в Джидде состоится в сезоне 2021 года. Гонка будет проводиться в ночное время. В случае, если “Формула-1” вернется к привычному календарю гонок, то этап в Саудовской Аравии станет третьим (после Сингапура и Бахрейна), который будет проходить в ночное время.
“Мы рады приветствовать Саудовскую Аравию в „Формуле-1“ в сезоне 2021 года. Страна быстро становится центром спорта и развлечений, принимая в последние годы множество крупных мероприятий. Мы рады, что со следующего года там будет проходить и этап „Формулы-1“”, — сообщил исполнительный директор “Формулы-1” Чейз Кэри.
Заметим, что в нынешнем сезоне в “Формуле-1” лидирует Льюис Хэмилтон из “Мерседеса”.