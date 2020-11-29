Льюис Хэмилтон выиграл 98-й квалификацию в "Формуле-1"

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Киев  •  УНН

 • 12741 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Квалификация Гран-при Бахрейна — 15-го этапа чемпионата мира “Формулы-1” — завершилась победой британского гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона. На автодроме “Сахир” он завоевал десятый поул в сезоне и 98-й в карьере, передает УНН.

По количеству побед в квалификации британец упрочил лидерство в сводной таблице за всю историю “Формулы-1”. Вторую строчку занимает немец Михаэль Шумахер (68 поул), третью — бразилец Айртон Сенна (65).

Вместе с Хэмилтоном с первого ряда в воскресенье стартует его финский партнер по команде Валттери Боттас. В квалификации он проиграл британцу 289 тысячных секунды. 11-й раз в сезоне гонщики Mercedes займут весь первый ряд стартового поля.

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Третье место занял голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, четвертым стал его тайский партнер по команде Александр Элбон. Места в третьем ряду завоевали мексиканец Серхио Перес из команды Racing Point и австралиец Даниэль Риккардо, выступающий за Renault.

Личный зачет чемпионата мира “Формулы-1” возглавляет Хэмилтон, с 307 очками гарантировал себе седьмой в карьере титул. Второе место с 197 баллами занимает Боттас. На третьей позиции — Ферстаппен (170 очков), на четвертой — Перес (100). 

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