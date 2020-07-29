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19 березня, 18:42 • 46466 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100392 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101309 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116962 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123460 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120295 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155917 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124784 перегляди

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18 березня, 19:01 • 123912 перегляди

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Львівські музеї “заговорять” жестовою мовою

Львівські музеї “заговорять” жестовою мовою

Київ • УНН

 • 12842 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У Львові реалізовують проєкт “Школа жестової мови: почуй культуру”, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як пише видання, ГО “Центральне Медіа” за підтримки Українського культурного фонду реалізовує проєкт “Школа жестової мови: почуй культуру”.

В межах проєкту буде адаптовано та перекладено на жестову мову три постійні експозиції музеїв: "Арсенал" – відділу Львівського історичного музею, Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У музеї Бельведер з'явиться аудіогід українською мовою

В рамках проєкту лектори-перекладачі жестової мови проведуть онлайн навчальні курси, за підсумками яких, учасники навчання оволодіють навиками жестової мови, зокрема в сфері культури та мистецтва. Навчальний курс програми розділений на три екскурсійні напрямки та складатиметься з 30 онлайн занять.

Перший екскурсійний курс – “Зброя народів світу” (3-14 серпня)

Другий екскурсійний курс – "Українське мистецтво ХХ ст.: український модернізм першої третини ХХ ст." (10-21 серпня)

Третій екскурсійний курс – “Європейське мистецтво ХІХ-ХХІ ст.” ( орієнтовно на початку вересня)

Сталим результатом проекту стане впровадження нової інклюзивної екскурсійної послуги у вказаних музеях на постійній основі.

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