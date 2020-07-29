Львівські музеї “заговорять” жестовою мовою

Як пише видання, ГО “Центральне Медіа” за підтримки Українського культурного фонду реалізовує проєкт “Школа жестової мови: почуй культуру”.

В межах проєкту буде адаптовано та перекладено на жестову мову три постійні експозиції музеїв: "Арсенал" – відділу Львівського історичного музею, Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У музеї Бельведер з'явиться аудіогід українською мовою

В рамках проєкту лектори-перекладачі жестової мови проведуть онлайн навчальні курси, за підсумками яких, учасники навчання оволодіють навиками жестової мови, зокрема в сфері культури та мистецтва. Навчальний курс програми розділений на три екскурсійні напрямки та складатиметься з 30 онлайн занять.

Перший екскурсійний курс – “Зброя народів світу” (3-14 серпня)

Другий екскурсійний курс – "Українське мистецтво ХХ ст.: український модернізм першої третини ХХ ст." (10-21 серпня)

Третій екскурсійний курс – “Європейське мистецтво ХІХ-ХХІ ст.” ( орієнтовно на початку вересня)

Сталим результатом проекту стане впровадження нової інклюзивної екскурсійної послуги у вказаних музеях на постійній основі.