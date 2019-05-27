У музеї Бельведер з'явиться аудіогід українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У знаменитому віденському музеї Бельведер уже у липні-серпні серед мов аудіогідів буде і українська. Про це у Facebook повідомив посол України в Австрії Александр Щерба, передає УНН.
“Операція „Українська мова у Бельведері“ виходить на фінішну пряму. У липні-серпні в переліку аудіогідів буде і наш прапор”, — написав Щерба.
Він додав, що сьогодні зустрівся з директором музею Вольфгангом Бергманном.
“...ще раз узгодили текст угоди. А потім спонтанно взяли і пройшлися по цих неймовірних музейних залах, де дуже скоро, зусиллями України зазвучить наша мова”, — додав посол.
За його словами, фінансування проекту відбудеться через новостворений “Український інститут”.
Нагадаємо, в Австрії 2019-й проголосили роком української культури.