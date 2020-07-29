Львовские музеи "заговорят" языком жестов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 35266 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102021 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106915 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134077 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110838 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131675 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102127 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102593 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104437 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102064 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 08:50 • 237288 просмотра
Актуальное
Львовские музеи "заговорят" языком жестов

Львовские музеи "заговорят" языком жестов

Киев  •  УНН

 • 12841 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Во Львове реализуют проект "Школа жестового языка: услышь культуру", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание, ОО “Центральное Медиа” при поддержке Украинского культурного фонда реализует проект “Школа жестового языка: услышь культуру”.

В рамках проекта будет адаптировано и переведено на жестовый язык три постоянные экспозиции музеев: “Арсенал” — отдела Львовского исторического музея, Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого и Львовской национальной галереи искусств имени Б. Возницкого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В музее Бельведер появится аудиогид на украинском языке

В рамках проекту лекторы-переводчики жестового языка проведут онлайн учебные курсы, по итогам которых участники учений овладеют навыками жестового языка, в частности в сфере культуры и искусства. Учебный курс программы разделен на три экскурсионные направления и будет состоять из 30 онлайн занятий.

Первый экскурсионный курс — “Оружие народов мира” (3-14 августа)

Второй экскурсионный курс — “Украинское искусство ХХ в.: Украинский модернизм первой трети ХХ в.” (10-21 августа)

Третий экскурсионный курс — “Европейское искусство XIX-XXI вв.” (Ориентировочно в начале сентября)

Постоянным результатом проекта станет внедрение новой инклюзивной экскурсионной услуги в указанных музеях на постоянной основе.

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