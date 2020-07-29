Львовские музеи "заговорят" языком жестов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Во Львове реализуют проект "Школа жестового языка: услышь культуру", передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, ОО “Центральное Медиа” при поддержке Украинского культурного фонда реализует проект “Школа жестового языка: услышь культуру”.
В рамках проекта будет адаптировано и переведено на жестовый язык три постоянные экспозиции музеев: “Арсенал” — отдела Львовского исторического музея, Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого и Львовской национальной галереи искусств имени Б. Возницкого.
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В рамках проекту лекторы-переводчики жестового языка проведут онлайн учебные курсы, по итогам которых участники учений овладеют навыками жестового языка, в частности в сфере культуры и искусства. Учебный курс программы разделен на три экскурсионные направления и будет состоять из 30 онлайн занятий.
Первый экскурсионный курс — “Оружие народов мира” (3-14 августа)
Второй экскурсионный курс — “Украинское искусство ХХ в.: Украинский модернизм первой трети ХХ в.” (10-21 августа)
Третий экскурсионный курс — “Европейское искусство XIX-XXI вв.” (Ориентировочно в начале сентября)
Постоянным результатом проекта станет внедрение новой инклюзивной экскурсионной услуги в указанных музеях на постоянной основе.