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Львів ризикує опинитися у ситуації, коли світла може не бути тижнями – Садовий

Львів ризикує опинитися у ситуації, коли світла може не бути тижнями – Садовий

Київ • УНН

 • 527082 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може опинитися у ситуації, коли світла може не бути тижнями. Про це він заявив у своєму відеозвернені, передає УНН.

Цитата

“Ми можемо з вами опинитися в ситуації, коли світла і тепла може не бути не один день, а тиждень чи два. До цього треба готуватися. Львів‘янам варто усвідомити, що реалії, з якими ми зіткнулись зараз, є буденністю для багатьох громад Сходу та Півдня України вже багато місяців”, – сказав він.

Деталі

Садовий пояснив, чому деяким містянам зовсім не вимикають світло, а деяким тричі на добу. За його словами, якщо на лінії, яка заживляє будинок, розташована лікарня чи інший об’єкт критичної інфраструктури – планово відключати будинок Укренерго не буде.

“Тому «пощастило» не всім. І тут нема справедливості, це реалії воєнного часу. Я б хотів, щоб кожен з нас це зрозумів…Складний час перед нами, але ми все пройдем з гідністю. Нехай ворог біситься від злості - ми переможемо”, – сказав міський голова.

Доповнення

Внаслідок ракетних атак рф 15 листопада, більша частина Львова залишилася без світла, не працює електротранспорт, призупинена подача тепла.

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