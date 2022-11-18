Львов рискует оказаться в ситуации, когда света может не быть неделями – Садовый

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“Мы можем с вами оказаться в ситуации, когда света и тепла может не быть не один день, а неделю или две. К этому нужно готовиться. Львовянам следует осознать, что реалии, с которыми мы столкнулись сейчас, являются обыденностью для многих громад Востока и Юга Украины уже много месяцев”, – сказал он.

Детали

Садовый объяснил, почему некоторым горожанам совсем не выключают свет, а некоторым трижды в сутки. По его словам, если на линии, заживляющей дом, расположена больница или другой объект критической инфраструктуры – планово отключать дом Укрэнерго не будет.

“Поэтому «повезло» не всем. И здесь нет справедливости, это реалии военного времени. Я бы хотел, чтобы каждый из нас это понял…Сложное время перед нами, но мы все пройдем с достоинством. Пусть враг бесится от злости – мы победим”, – сказал городской голова.

Дополнение

В результате ракетных атак россии 15 ноября, большая часть Львова осталась без света, не работал электротранспорт, была приостановлена ​​подача тепла.