Львівських менеджерів зобов'язали спілкуватися з клієнтами українською

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні депутати Львівської міської ради затвердили ухвалу «Про регулювання мови обслуговування громадян у сфері надання послуг, торгівлі та здійснення інформування про товари та послуги у м. Львові». Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міськради.

”Львів завжди був, є і буде твердинею українських національних цінностей, тому для нас важлива якість сервісу. Паралельно напрацьовувався проект ухвали щодо якості надання послуг, зокрема, і англійською мовою. Ми в рекомендаційному стилі даємо поради закладам харчування та обслуговування, щоб у закладах були примірники державною мовою та англійською мовою. Визначено напрямок, як має здійснюватись контроль і стимулювання”, – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

Зокрема, ухвала передбачає, що:

– у м. Львові мовою спілкування, діловодства і ведення документації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, а також у всії сферах обслуговування громадян є державна мова;

– на території м. Львова вивіски, плакати, афіші, повідомлення та цінники повинні виконуватись державною мовою, а рекламні оголошення, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції виконуються відповідно до Закону України “Про рекламу“;

– виконавець послуг зобов’язаний звертатися та спілкуватися зі споживачем послуг (клієнтом) державною мовою;

– перехід на іноземні мови можливий за бажанням клієнта (споживача) у разі, якщо виконавець послуг ними володіє;

– у всіх закладах сфери громадського харчування, торгівлі, обслуговування обов’язковою є наявність переліків товарів і послуг, у тому числі меню, прейскурантів цін, інформаційних буклетів, брошур та інших засобів надання/розміщення інформації, виконаних державною мовою;

– при обслуговуванні споживачів, персонал зобов’язаний пропонувати меню, переліки товарів та послуг, прейскуранти цін, інформаційні буклети, брошури, та інші засоби надання/розміщення інформації державною мовою і лише на вимогу споживача надати меню, переліки товарів та послуг, прейскуранти цін, інформаційні буклети, брошури та інші засоби надання/розміщення інформації будь-якою іншою мовою за наявності;

– суб'єкти господарювання, реалізуючи продукцію (виріб, товар, роботу чи послугу, які виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб) і здійснюючи обслуговування споживачів у закладах громадського харчування, громадському транспорті та розважальних закладах при відтворенні аудіовізуальних творів (пісень, музичних треків, ведення розважальних програм), зобов’язані дотримуватися вимог, встановлених Законом України “Про телебачення і радіомовлення“ для телерадіоорганізацій;

– обслуговування споживачів має відбуватись державною мовою, окрім випадку, коли споживач нею не володіє або звертається до працівників суб'єкта господарювання будь-якою іншою мовою, і відповідні працівники володіють такою мовою.
Недотримання вимог цієї ухвали є адміністративним правопорушенням за ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, ухвалою рекомендують закладам торгівлі та громадського харчування мати:

– обслуговуючий персонал, який володіє англійською або іншою іноземною мовою для її використання з іноземними споживачами.

– примірник меню (прейскуранта цін, інформаційного буклета тощо), який виконаний англійською або іншою іноземною мовою.

Безпосереднє виконання вимог ухвали забезпечується відповідальними виконавчими органами міської ради у межах повноважень, які надані законодавством України.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України погодилось з рекомендацією Венеційської комісії щодо продовження перехідного етапу для імплементації мовної статті закону "Про освіту" до 2023 року.

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