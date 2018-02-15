Львовских менеджеров обязали общаться с клиентами на украинском языке

“Львов всегда был, есть и будет твердыней украинских национальных ценностей, поэтому для нас важно качество сервиса. Параллельно нарабатывался проект постановления относительно качества предоставления услуг, в том числе и на английском языке. Мы в рекомендательном стиле даем советы заведениям питания и обслуживания, чтобы в учреждениях были экземпляры государственным языком и английским языком. Определено направление, как должна осуществляться контроль и стимулирование”, - отметил Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам развития.

В частности, постановление предусматривает, что:

- в г. Львове языком общения, делопроизводства и ведения документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, а также в всии сферах обслуживания граждан является государственный язык;

- на территории г. Львова вывески, плакаты, афиши, сообщения и ценники должны выполняться на государственном языке, а рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции выполняются в соответствии с Законом Украины “О рекламе";

- исполнитель услуг обязан обращаться и общаться с потребителем услуг (клиентом) на государственном языке;

- переход на иностранные языки возможен по желанию клиента (потребителя) в случае, если исполнитель услуг ими владеет;

- во всех заведениях сферы общественного питания, торговли, обслуживания обязательно наличие перечней товаров и услуг, в том числе меню, прейскурантов цен, информационных буклетов, брошюр и других средств предоставления/размещения информации, выполненных на государственном языке;

- при обслуживании потребителей, персонал обязан предлагать меню, списки товаров и услуг, прейскуранты цен, информационные буклеты, брошюры и другие средства оказания/размещение информации на государственном языке и только по требованию потребителя предоставить меню, списки товаров и услуг, прейскуранты цен, информационные буклеты, брошюры и другие средства оказания/размещение информации любой другой язык при наличии;

- субъекты хозяйствования, реализуя продукцию (изделие, товар, работу или услугу, которые изготавливаются, выполняются или предоставляются для удовлетворения общественных потребностей) и осуществляя обслуживание потребителей в заведениях общественного питания, общественном транспорте и развлекательных заведениях при воспроизведении аудиовизуальных произведений (песен, музыкальных треков, ведение развлекательных программ), обязаны соблюдать требования, установленные Законом Украины “О телевидении и радиовещании" для телерадиоорганизаций;

- обслуживание потребителей должно происходить на государственном языке, кроме случая, когда потребитель не владеет или обращается к работникам предприятия любой другой язык, и соответствующие работники обладают таким языком.

Несоблюдение требований этого постановления является административным правонарушением по ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, постановлением рекомендуют заведениям торговли и общественного питания иметь:

- обслуживающий персонал, владеющий английским или другим иностранным языком для ее использования с иностранными потребителями.

- экземпляр меню (прейскуранта цен, информационного буклета и т.п.), выполненный на английском или другом иностранном языке.

Непосредственное выполнение требований постановления обеспечивается ответственными исполнительными органами городского совета в пределах полномочий, предоставленных законодательством Украины.

Напомним, Министерство образования и науки Украины согласилось с рекомендацией Венецианской комиссии о продолжении переходного этапа для имплементации языковой статьи закона “Об образовании" до 2023 года.