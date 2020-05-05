Лукашенко запросив глав держав "колишнього Союзу" на парад Перемоги
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив глав інших держав приїхати до Мінська на парад Перемоги. Про це він заявив у вівторок журналістам, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Публічно запрошую глав держав, хоча б колишнього Союзу, приїхати до Мінська. Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з лиця землі, яка першою прийняла удар. Це найбільш постраждала республіка - живий пам'ятник війні", - сказав білоруський лідер.
Як повідомляв УНН, раніше Лукашенко заявив, що не має наміру скасовувати парад в Мінську до 9 травня.