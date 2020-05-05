Лукашенко пригласил глав государств "бывшего Союза" на парад Победы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. Об этом он заявил во вторник журналистам, передаёт УНН со ссылкой на БелТА.
"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - сказал белорусский лидер.
Как сообщал УНН, ранее Лукашенко заявил, что не намерен отменять парад в Минске к 9 мая.