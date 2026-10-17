лукашенко заявив, що Трамп не має права диктувати Україні, хто повинен бути її президентом

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що президент США Дональд Трамп не повинен втручатися у визначення того, хто очолюватиме Україну. За його словами, це питання має вирішувати виключно український народ, пише УНН.

Так лукашенко прокоментував нещодавні заяви Трампа про необхідність зміни Володимира Зеленського на посаді президента України. білоруський лідер наголосив, що навіть американський президент не має права нав'язувати українцям політичні рішення.

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Хочете від мене як від політика отримати відповідь чи по суті? Якщо по суті – це моє кредо – це не питання Трампа. Хто буде в Україні президентом, вирішить український народ

Водночас він нагадав, що Володимир Зеленський перед обранням президентом обіцяв обмежитися одним терміном перебування на посаді. На думку лукашенка, політики повинні дотримуватися своїх передвиборчих обіцянок.

Треба виконувати обіцянки. На вибори треба йти. У цьому Трамп має рацію: обіцяв – треба виконувати обіцянки. Але тільки диктувати не треба. Трампу не слід диктувати, як вчинити Україні