Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в определение того, кто будет возглавлять Украину. По его словам, этот вопрос должен решать исключительно украинский народ, пишет УНН.

Так Лукашенко прокомментировал недавние заявления Трампа о необходимости смены Владимира Зеленского на посту президента Украины. Белорусский лидер подчеркнул, что даже американский президент не имеет права навязывать украинцам политические решения.

Трамп снова сделал крайним Зеленского и обвинил его в росте цен на нефть из-за ударов по российским НПЗ

Хотите получить от меня как от политика ответ или по существу? Если по существу — это моё кредо — это не вопрос Трампа. Кто будет президентом в Украине, решит украинский народ

В то же время он напомнил, что Владимир Зеленский перед избранием президентом обещал ограничиться одним сроком пребывания в должности. По мнению Лукашенко, политики должны соблюдать свои предвыборные обещания.

Нужно выполнять обещания. На выборы нужно идти. В этом Трамп прав: обещал — нужно выполнять обещания. Но только диктовать не нужно. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине