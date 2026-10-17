Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом
Киев • УНН
Лукашенко поддержал проведение выборов в Украине, но заявил, что её президента должен избирать только украинский народ.
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в определение того, кто будет возглавлять Украину. По его словам, этот вопрос должен решать исключительно украинский народ, пишет УНН.
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Так Лукашенко прокомментировал недавние заявления Трампа о необходимости смены Владимира Зеленского на посту президента Украины. Белорусский лидер подчеркнул, что даже американский президент не имеет права навязывать украинцам политические решения.
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Хотите получить от меня как от политика ответ или по существу? Если по существу — это моё кредо — это не вопрос Трампа. Кто будет президентом в Украине, решит украинский народ
Лукашенко поддержал проведение выборов в Украине
В то же время он напомнил, что Владимир Зеленский перед избранием президентом обещал ограничиться одним сроком пребывания в должности. По мнению Лукашенко, политики должны соблюдать свои предвыборные обещания.
Нужно выполнять обещания. На выборы нужно идти. В этом Трамп прав: обещал — нужно выполнять обещания. Но только диктовать не нужно. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине
Таким образом, Лукашенко частично поддержал позицию американского президента относительно необходимости выборов, но в то же время выступил против внешнего вмешательства в определение будущей украинской власти.
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