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Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом

Киев • УНН

 • 14340 просмотра

Лукашенко поддержал проведение выборов в Украине, но заявил, что её президента должен избирать только украинский народ.

Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в определение того, кто будет возглавлять Украину. По его словам, этот вопрос должен решать исключительно украинский народ, пишет УНН.

Подробности

Так Лукашенко прокомментировал недавние заявления Трампа о необходимости смены Владимира Зеленского на посту президента Украины. Белорусский лидер подчеркнул, что даже американский президент не имеет права навязывать украинцам политические решения.

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Хотите получить от меня как от политика ответ или по существу? Если по существу — это моё кредо — это не вопрос Трампа. Кто будет президентом в Украине, решит украинский народ

— заявил Лукашенко.

Лукашенко поддержал проведение выборов в Украине

В то же время он напомнил, что Владимир Зеленский перед избранием президентом обещал ограничиться одним сроком пребывания в должности. По мнению Лукашенко, политики должны соблюдать свои предвыборные обещания.

Нужно выполнять обещания. На выборы нужно идти. В этом Трамп прав: обещал — нужно выполнять обещания. Но только диктовать не нужно. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине

— подчеркнул он.

Таким образом, Лукашенко частично поддержал позицию американского президента относительно необходимости выборов, но в то же время выступил против внешнего вмешательства в определение будущей украинской власти.

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Степан Гафтко

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Украина