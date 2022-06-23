лукашенко прибув із "неформальним візитом" до путіна

Цитата

"Сьогодні, у четвер, і в п'ятницю лукашенко (перебуває тут). ... У Завидові сьогодні у них (з президентом росії – ред.) неформальне спілкування, яке буде перервано о 15:00", - сказав представник кремля.

Деталі

За його словами, правителі росії і білорусі будуть спілкуватися в резиденції в Завидово 23 і 24 червня.

пєсков також заявив, що в четвер і в п'ятницю президент росії візьме участь у саміті БРІКС в режимі відеоконференції.

"Буде велика відкрита частина для ЗМІ, буде вітальне слово (голови КНР) Сі Цзіньпіна, який відкриває та веде засідання, буде вітальне слово президента ПАР Рамапоси, президента Болсонару. Виступить також прем'єр-міністр Моді та президент путін", - сказав пєсков. Згодом, за його словами, відбудеться закрита частина заходу.

Раніше

лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".

військові навчання в білорусі продовжені як мінімум до 25 червня, мобілізаційні навчання - до 8 липня.