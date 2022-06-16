Военные учения вс беларуси продлены как минимум до 25 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Обучение вооруженных сил республики беларусь продлено как минимум до 25 июня. Об этом свидетельствует график, оказавшийся в распоряжении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", передает УНН.
Детали
В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:
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- Борисовский (227-й) до 25.06;
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- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 25.06;
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- Гожский (под Гродно) до 24.06;
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- Брестский к 25.06;
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- Репище (Осиповичи) до 24.06;
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- Марьина Горка до 25.06;
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- Лосвидо (под Витебском) до 25.06;
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- Неман (под Березовкой) до 24.06;
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- Обуз-Лесной (под Барановичами) 24.06;
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- Чепелево (под Слонимом) до 24.06;
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- Доманово (под Ивацевичами) до 24.06;
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- Стрельбище под Старыми Дорогами до 24.06;
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- Заслоново (под Лепелем) до 25.06.
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"Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить незначительный прогресс в навыках пилотирования", – говорится в сообщении.
Напомним
В республике беларусь начали перевозить поездом гаубицы без опознавательных знаков. Поезд с техникой двигался в сторону Новобелицкой станции.