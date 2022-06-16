Військові навчання зс білорусі продовжено щонайменше до 25 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Навчання збройних сил республіки білорусь продовжено як мінімум до 25 червня. Про це свідчить графік, який опивнився в розпорядженні моніторингової групи "Беларускі Гаюн", передає УНН.
Деталі
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент має такий вигляд:
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- Борисовський (227-й) до 25.06;
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- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 25.06;
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- Гозький (під Гродно) до 24.06;
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- Брестський до 25.06;
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- Репище (Осиповичі) до 24.06;
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- Мар'їна Гірка до 25.06;
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- Лосвідо (під Вітебськом) до 25.06;
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- Німан (під Березівкою) до 24.06;
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- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 24.06;
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- Чепелево (під Слонімом) до 24.06;
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- Доманове (під Івацевичами) до 24.06;
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- Стрільбище під Старими Дорогами до 24.06;
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- Заслонове (під Лепелем) до 25.06.
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"Незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити незначний прогрес у навичках пілотування", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
У республіці білорусь почали перевозити потягом гаубиці без розпізнавальних знаків. Поїзд з технікою рухався в сторону станції Новобілицька.