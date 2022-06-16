Військові навчання зс білорусі продовжено щонайменше до 25 червня

Деталі

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент має такий вигляд:



Борисовський (227-й) до 25.06;



Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 25.06;



Гозький (під Гродно) до 24.06;



Брестський до 25.06;



Репище (Осиповичі) до 24.06;



Мар'їна Гірка до 25.06;



Лосвідо (під Вітебськом) до 25.06;



Німан (під Березівкою) до 24.06;



Обуз-Лісовий (під Барановичами) 24.06;



Чепелево (під Слонімом) до 24.06;



Доманове (під Івацевичами) до 24.06;



Стрільбище під Старими Дорогами до 24.06;



Заслонове (під Лепелем) до 25.06.



Цитата

"Незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити незначний прогрес у навичках пілотування", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

У республіці білорусь почали перевозити потягом гаубиці без розпізнавальних знаків. Поїзд з технікою рухався в сторону станції Новобілицька.