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лукашенко прибыл с "неформальным визитом" к путину

лукашенко прибыл с "неформальным визитом" к путину

Киев • УНН

 • 213556 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Правитель беларуси александр лукашенко прибыл с неформальным визитом в россию. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь путина дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, в четверг, и в пятницу лукашенко (находится здесь). ... В Завидове сегодня у них (с президентом россии – ред.) неформальное общение, которое будет прервано в 15:00", – сказал представитель кремля.

Детали

По его словам, правители россии и белорусы будут общаться в резиденции в Завидово 23 и 24 июня.

песков также заявил, что в четверг и в пятницу президент россии примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции.

"Будет большая открытая часть для СМИ, будет приветственное слово (главы КНР) Си Цзиньпина, который открывает и ведет заседание, будет приветственное слово президента ЮАР Рамапосы, президента Болсонару. Выступит также премьер-министр Моди и президент путин", – сказал песков. Позже, по его словам, состоится закрытая часть мероприятия.

Ранее

лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттянул Запад".

военные учения в белорусе продлены как минимум до 25 июня, мобилизационные учения – до 8 июля.

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