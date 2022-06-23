лукашенко прибыл с "неформальным визитом" к путину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Правитель беларуси александр лукашенко прибыл с неформальным визитом в россию. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь путина дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
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"Сегодня, в четверг, и в пятницу лукашенко (находится здесь). ... В Завидове сегодня у них (с президентом россии – ред.) неформальное общение, которое будет прервано в 15:00", – сказал представитель кремля.
Детали
По его словам, правители россии и белорусы будут общаться в резиденции в Завидово 23 и 24 июня.
песков также заявил, что в четверг и в пятницу президент россии примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции.
"Будет большая открытая часть для СМИ, будет приветственное слово (главы КНР) Си Цзиньпина, который открывает и ведет заседание, будет приветственное слово президента ЮАР Рамапосы, президента Болсонару. Выступит также премьер-министр Моди и президент путин", – сказал песков. Позже, по его словам, состоится закрытая часть мероприятия.
Ранее
лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттянул Запад".
военные учения в белорусе продлены как минимум до 25 июня, мобилизационные учения – до 8 июля.