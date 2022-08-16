Луганська область: в соцмережах повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Первомайську

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"Окупований Первомайск на Луганщині — зараз дуже гучно. Попередньо — база рашистів не витримала і вибухнула", - написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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