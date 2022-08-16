Луганська область: в соцмережах повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Первомайську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В соцмережах повідомляють про потужні вибухи в тимчасово окупованому рашистами Первомайську, на Луганщині, передає УНН.
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"Окупований Первомайск на Луганщині — зараз дуже гучно. Попередньо — база рашистів не витримала і вибухнула", - написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
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