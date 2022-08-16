Луганская область: в соцсетях сообщают о взрывах во временно оккупированном Первомайске
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В соцсетях сообщают о мощных взрывах во временно оккупированном рашистами Первомайске, в Луганской области, передает УНН.
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"Оккупированный Первомайск на Луганщине — сейчас очень громко. Предварительно — база рашистов не выдержала и взорвалась", - написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
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