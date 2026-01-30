"Лопата в руки і чистити сніг": лукашенко розкрив секрет жіночої краси

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 7138 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30 • 12230 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 15274 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 12453 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 14356 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 16604 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 18557 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 20058 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 21260 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25345 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
5м/с
83%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 24664 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 14417 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 20380 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto30 січня, 15:51 • 9136 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 13409 перегляди
Публікації
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
18:21 • 15274 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 13416 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 20390 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 24674 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 81674 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Державний кордон України
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 318:42 • 4648 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo18:12 • 4824 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 5614 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto30 січня, 15:51 • 9148 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 14424 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Серіали

"Лопата в руки і чистити сніг": лукашенко розкрив секрет жіночої краси

Київ • УНН

 • 38 перегляди

білоруський диктатор олександр лукашенко порадив жінкам чистити сніг для збереження краси та молодості. Він також наголосив на користі холодів для здоров'я.

"Лопата в руки і чистити сніг": лукашенко розкрив секрет жіночої краси

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що для збереження краси жінкам потрібно "взяти лопату в руки та чистити сніг". Про це повідомляє УНН із посиланням на білоруські ЗМІ.

Деталі

Так, під час спілкування з колективом підприємства "Планар" у Мінську лукашенко, звертаючись до працівниць, сказав, що всі вони хочуть бути гарними і для цього обмазують обличчя та тіло різною !заразою! або !медом!.

Найкращий мед для краси - це лопата в руки і чистити сніг. Повірте, це найкращий засіб. Тоді завжди будете молодими й гарними, бажаними для нас, мужиків

- зазначив самопроголошений президент білорусі.

Він також наголосив на користі лютих холодів для здоров’я.

"Усі віруси будуть знищені. Нехай організм загартується", - сказав лукашенко.

Нагадаємо

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що Україна незабаром може зникнути як держава. Він закликав Президента Володимира Зеленського "сісти і домовитися" з росією.

Білий шпіц лукашенка має більше прав, ніж народ білорусі - Зеленський25.01.26, 15:25 • 7937 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНовини Світу
Мінськ