"Лопата в руки і чистити сніг": лукашенко розкрив секрет жіночої краси
Київ • УНН
білоруський диктатор олександр лукашенко порадив жінкам чистити сніг для збереження краси та молодості. Він також наголосив на користі холодів для здоров'я.
білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що для збереження краси жінкам потрібно "взяти лопату в руки та чистити сніг". Про це повідомляє УНН із посиланням на білоруські ЗМІ.
Деталі
Так, під час спілкування з колективом підприємства "Планар" у Мінську лукашенко, звертаючись до працівниць, сказав, що всі вони хочуть бути гарними і для цього обмазують обличчя та тіло різною !заразою! або !медом!.
Найкращий мед для краси - це лопата в руки і чистити сніг. Повірте, це найкращий засіб. Тоді завжди будете молодими й гарними, бажаними для нас, мужиків
Він також наголосив на користі лютих холодів для здоров’я.
"Усі віруси будуть знищені. Нехай організм загартується", - сказав лукашенко.
Нагадаємо
білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що Україна незабаром може зникнути як держава. Він закликав Президента Володимира Зеленського "сісти і домовитися" з росією.
