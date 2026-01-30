"Лопата в руки и чистить снег": лукашенко раскрыл секрет женской красоты
Киев • УНН
белорусский диктатор александр лукашенко посоветовал женщинам чистить снег для сохранения красоты и молодости. Он также отметил пользу холодов для здоровья.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что для сохранения красоты женщинам нужно "взять лопату в руки и чистить снег". Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусские СМИ.
Подробности
Так, во время общения с коллективом предприятия "Планар" в Минске Лукашенко, обращаясь к работницам, сказал, что все они хотят быть красивыми и для этого обмазывают лицо и тело разной "заразой" или "медом".
Лучший мед для красоты - это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков
Он также отметил пользу лютых холодов для здоровья.
"Все вирусы будут уничтожены. Пусть организм закалится", - сказал Лукашенко.
Напомним
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина вскоре может исчезнуть как государство. Он призвал Президента Владимира Зеленского "сесть и договориться" с Россией.
