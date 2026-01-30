$42.850.08
18:51 • 7054 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 12113 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 15132 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 12370 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 14297 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 16558 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 18531 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 20039 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 21244 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 25332 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
"Лопата в руки и чистить снег": лукашенко раскрыл секрет женской красоты

Киев • УНН

 • 2 просмотра

белорусский диктатор александр лукашенко посоветовал женщинам чистить снег для сохранения красоты и молодости. Он также отметил пользу холодов для здоровья.

"Лопата в руки и чистить снег": лукашенко раскрыл секрет женской красоты

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что для сохранения красоты женщинам нужно "взять лопату в руки и чистить снег". Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусские СМИ.

Подробности

Так, во время общения с коллективом предприятия "Планар" в Минске Лукашенко, обращаясь к работницам, сказал, что все они хотят быть красивыми и для этого обмазывают лицо и тело разной "заразой" или "медом".

Лучший мед для красоты - это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков

- отметил самопровозглашенный президент Беларуси.

Он также отметил пользу лютых холодов для здоровья.

"Все вирусы будут уничтожены. Пусть организм закалится", - сказал Лукашенко.

Напомним

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украина вскоре может исчезнуть как государство. Он призвал Президента Владимира Зеленского "сесть и договориться" с Россией.

Белый шпиц лукашенко имеет больше прав, чем народ беларуси - Зеленский25.01.26, 15:25 • 7937 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
Минск